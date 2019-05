'Guerrino Tramonti, creatura che crea': premiati i vincitori del concorso

Si è svolta domenica, presso la Sede del Museo Guerrino Tramonti di Faenza, le cerimonia di premiazione dei vincitori del Terzo Premio Nazionale di Letteratura e Disegno “Guerrino Tramonti - Creatura che Crea”, rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado che hanno partecipato con una creazione ispirata a un’opera dell’artista Guerrino Tramonti, pittore, ceramista e scultore protagonista indiscusso del panorama ceramico internazionale del XX secolo.

Ha consegnato i premi Massimo Isola, Assessore alla Cultura e Vicesindaco del comune di Faenza. Vincitore assoluto del concorso Noemi Martini, studentessa del Liceo Torricelli Ballardini di Faenza con un’opera grafica intitolata PopUp di Anarchia in cui, partendo dall’immagine di un piatto di Tramonti, ha creato un contenitore delle idee, del contesto e delle iconografie di Tramonti. Prima classificata per le scuole primarie la 2a dell’Istituto Pirazzini di Faenza con una fiaba illustrata, lavoro di gruppo, dal titolo “Il cavaliere di Guerrino a spasso per la città”; primo classificato per le scuole secondarie di 1° grado Matteo Mecchia, alunno della classe prima della Fondazione Marri Sant'Umiltà con un racconto dal titolo “Dedicato a mio padre”; primo classificato scuole secondarie superiori Letizia Bedeschi della classe quinta del Liceo Torricelli Ballardini con un calligramma, disegno digitale e indovinello dal titolo “Chi sono?”. Premi speciali alla poesia, alla miglior esecuzione e alla creatività sono stati consegnati a Sofia Monti, Ludovica Sangiorgi, Angelo Scaricamazza e Walter Bruni.