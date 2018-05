Alla guida sotto effetto di alcol e droga: ai domiciliari dopo sette anni

I Carabinieri della Stazione di Russi hanno rintracciato e arrestato, in esecuzione di ordine di carcerazione per espiazione pena, un 43enne del luogo. L’uomo, che sarebbe stato sorpreso nel 2011 alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza e alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di stupefacenti, a conclusione dell’iter giudiziario è stato condannato a un anno e tre mesi di reclusione. Al termine della compilazione degli atti previsti è stato sottoposto al regime della detenzione domiciliare.