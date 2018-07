Guida in stato d'ebbrezza: tanti controlli della Municipale sulle strade della Bassa Romagna

Da poche settimane sono ripresi i controlli stradali notturni della Polizia locale della Bassa Romagna per garantire la sicurezza stradale, ridurre il numero degli incidenti e delle vittime della strada. Quasi tutti i sabati sera, durante il periodo estivo, sarà operativa una pattuglia dalle 22 alle 4 che a rotazione interesserà tutti i territori dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, al fine di compiere un’attività mirata al controllo dell’alcolemia.

Nello specifico, la finalità del servizio è quella di sensibilizzare gli utenti della strada a una guida responsabile, soprattutto nel fine settimana, attraverso la presenza delle pattuglie che saranno presenti fino al mattino della domenica. Il codice della strada prevede che non si debba superare la soglia minima di 0,5 g/l di tasso alcolemico; l’inadempimento comporterà sanzioni amministrative pecuniarie, penali e accessorie come la sospensione della patente e il sequestro/confisca del veicolo, a seconda del valore rilevato. Per alcune categorie di conducenti come i ragazzi fino a 21 anni, i neopatentati e i conducenti professionali di trasporto cose o persone e di veicoli con massa superiore a 3,5 t, vige il divieto assoluto di guida dopo aver ingerito sostante alcoliche, ovvero il tasso deve essere pari a 0,0 g/l.