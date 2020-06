Guida senza patente e ubriaco fradicio l'auto della madre: denunciato

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 36enne albanese per i reati di guida in stato di ebrezza e con patente revocata di persona sottoposta a misura di prevenzione. Nel tardo pomeriggio di qualche giorno fa, in via Scalo Merci, una volante del commissariato di Faenza ha proceduto al controllo di un’auto, con a bordo il solo conducente. Quest’ultimo, che si trovava alla guida dell’auto di proprietà della madre, ha manifestato sin da subito gli evidenti sintomi di uno stato di ebrezza alcolica.

L’uomo è stato identificato per il 36enne albanese, in regola con le norme sul soggiorno e gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e per guida in stato di ebrezza. Inoltre, dagli accertamenti effettuati, lo straniero è risultato destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale emessa dal Questore di Ravenna nel 2012 e di un provvedimento di revoca della patente di guida emesso nel febbraio scorso dal Prefetto di Ravenna.

Nella circostanza il 36enne è stato sottoposto alla misurazione del tasso alcolemico da una Pattuglia della Polizia Municipale di Faenza, ove è stato riscontrato un valore pari a 2,43 g/l. Pertanto, l'uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di guida in stato di ebrezza e con patente revocata di persona sottoposta a misura di prevenzione personale.