Guida spericolata su viale Randi a bordo del suo scooter: era ubriaco

Ancora ubriachi sulle strade. La Polizia di Stato nella notte tra martedì e mercoledì ha denunciato un 39enne ravennate per guida sotto l’influenza di bevande alcooliche. Un equipaggio della sezione volanti della Questura e uno del reparto prevenzione crimine Emilia Romagna hanno fermato uno scooter TMax, con due persone a bordo, che secondo gli agenti procedeva pericolosamente su viale Randi. Il conducente del motociclo, che dal racconto degli agenti emanava un forte odore alcolico, è stato condotto negli uffici della Questura per essere sottoposto ad accertamento etilometrico, che avrebbe dato esito positivo per entrambe le prove effettuate, con un risultato superiore a 1,3 grammi per litro. L’uomo, al quale è stata ritirata la patente di guida per il successivo inoltro alla Prefettura di Ravenna, è stato denunciato a piede libero per guida sotto l’influenza di bevande alcooliche.