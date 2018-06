Ha 100 anni e da 60 sceglie Cervia per le sue vacanze: la città festeggia il turista 'fedelissimo'

Si chiama Leo Lenard e, il prossimo mese di novembre, compirà 100 anni, 60 dei quali trascorsi ininterrottamente in vacanza nella città di Cervia. Per rendere omaggio a questo simpatico 'record man' di fedeltà, nei giorni scorsi – all'hotel San Pietro di Tagliata – i titolari della struttura, i coniugi Gianni Caramalli e Laura Pugliese, hanno deciso di organizzargli una grande festa a sorpresa con tanto di cena tipica e ballerini romagnoli. Alla serata ha voluto prendere parte anche l'amministrazione comunale di Cervia che – rappresentata per l'occasione dall'assessore Gianni Grandu – ha voluto consegnare, in segno di gratitudine, al centenario turista tedesco una cornice in argento, una confezione di prodotti tipici cervesi e la prestigiosa targa di “Amico di Cervia”. Leo Lenard viene in vacanza a Cervia dal 1946 e, negli ultimi anni, ha scelto l'hotel San Pietro.