Ha riaperto al pubblico il Mercato Coperto: migliaia di curiosi per il "primo giorno"

Ha riaperto al pubblico giovedì mattina il Mercato Coperto di Ravenna. Dopo il taglio del nastro, alle 10,30, migliaia di persone si sono ritrovate nel grande edificio del 1922, in pieno centro storico, per scoprire i lavori di restauro e adattamento funzionale che ne hanno fatto uno spazio innovativo dove fare la spesa quotidiana, mangiare, scoprire le eccellenze del territorio, incontrarsi e assistere ad eventi e appuntamenti culturali.

All’inaugurazione hanno partecipato Michele De Pascale, sindaco di Ravenna, Don Alberto Brunelli, vicario generale dell'Arcidiocesi di Ravenna, il prefetto Enrico Caterino, il vice presidente di Coop Alleanza 3.0, Andrea Volta, l’amministratore delegato di Molino Spadoni Leonardo Spadoni e di MC Beatrice Bassi, insieme ai giovani giocatori di basket della Orasi Ravenna. I lavori – partiti nel 2017 dopo la chiusura al pubblico della struttura nel 2015 – hanno comportato investimenti per oltre 13 milioni di euro: 10,4 milioni di Coop Alleanza 3.0 per il restauro, l’adattamento funzionale e la realizzazione di un punto vendita Coop al piano terra, e 2,7 milioni di euro di Molino Spadoni. Quest’ultima ha curato l’allestimento e seguirà la nuova gestione con due ristoranti, 7 nuovi chioschi (panetteria, pescheria, banco succhi ed estratti, salumi e formaggi, piadineria, macelleria e gastronomia, griglieria), bar, pralineria, gelateria, cocktail bar, spazio eventi e cultura, libreria e temporary shop.

Il Mercato di Piazza Andrea Costa, di proprietà del Comune, è un edificio di stile classico dei primi del ‘900, riconosciuto come mercato storico e di interesse storico-artistico: da sempre il polo commerciale più̀ importante del centro. Il progetto, che ha rigorosamente preservato e restaurato le strutture storiche, porta la firma di Paolo Lucchetta, responsabile del Master IUAV Retail Architecture and Design for Social and Commercial Purposes, mentre la direzione dei lavori è stata seguita dall’architetto Tiziana Maffei, docente dell’Università di Bologna che è oggi alla guida della Reggia di Caserta. Il Mercato Coperto di Ravenna punta ora ad essere un vero centro di attrazione economica e sociale di livello europeo per i cittadini e i turisti di Ravenna, riqualificato con una particolare attenzione alla accessibilità e alla sostenibilità, rilanciandone il ruolo di spazio non solo commerciale, ma di incontro e aggregazione. Aperto dalla tarda mattinata fino ad oltre la mezzanotte, offre tavoli e sedute libere per tutta la giornata e affianca il palco destinato a spettacoli, concerti, presentazioni ed eventi.

I lavori di recupero e adattamento, partiti nel 2017, hanno portato alla luce importanti reperti archeologici, dato che il Mercato sorge in un’area vocata ai commerci fin dal V secolo, dove operava una delle più̀ antiche corporazioni di pescatori del mondo, la Casa Matha. Il suo simbolo, raffigurato anche nel logo del nuovo Mercato, è appunto la coppia di delfini, o pistrici, della Casa Matha: il grande gruppo scultoreo di pietra, simbolo di fortuna e ricchezza, è tornato, restaurato, all’ingresso.

All’interno, è stato realizzato un primo piano, portando a circa 4.000 metri la superficie calpestabile, accessibile grazie a scale, scala mobile ed un ascensore. L’edificio ha un nuovo ingresso su via Cavour che lo connette meglio al centro storico, e risponde ai parametri del protocollo LEED (Leadership Energy and Environmental Design) Commercial Interiors, come la conservazione più accurata possibile dell’esistente evitando inutili demolizioni, la scelta di materiali e di tecnologie ecocompatibili, il risparmio energetico e dell’acqua, ed i principi del “Design for all”, per l’accessibilità̀ totale per le persone diversamente abili. Tutti i chioschi saranno aperti tutti i giorni, dalle 8 alle 24, e anche più tardi in serate speciali come il Capodanno; il bar aprirà invece alle 7; il supermercato Coop, fino al 6 gennaio sarà aperto dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 21.