Ha riaperto per la stagione estiva il bar del parco "Il Tondo"

Domenica ha riaperto per la stagione 2018 il bar gestito dalla cooperativa sociale San Vitale nel parco “Il Tondo” di Lugo. Al taglio del nastro era presente il sindaco Davide Ranalli: “Con il brindisi di oggi vogliamo augurarci che questo meraviglioso parco continui a essere un luogo di ritrovo per le persone - ha dichiarato il primo cittadino -. Nell’epoca in cui l’uomo si sente solo, dobbiamo investire nei luoghi della socialità: il parco del tondo ne è un esempio”.

Il bar del Tondo rimarrà aperto fino al 30 novembre dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30, il sabato e la domenica dalle 13.30 alle 18.30; nel periodo da metà maggio a fine settembre l’orario sarà prolungato dal lunedì al venerdì dalle 8.30 a mezzanotte e il sabato e la domenica dalle 13.30 a mezzanotte. Per ulteriori informazioni, contattare i responsabili del bar al numero 345 4181235.