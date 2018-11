Halloween "da sballo" per due giovani: trovati con 13 chili di marijuana

Sono finiti nei guai dopo essere stati trovati in possesso di ben 13 chili di marijuana. I Carabinieri di Borgo Urbecco, a Faenza, hanno arrestato due 20enni ritenuti responsabili della detenzione di un ingente quantitativo di stupefacenti. Si tratta di uno dei ritrovamenti di marijuana più ingenti di sempre in città.

Tutto è nato in maniera quasi casuale durante un controllo della circolazione stradale nella serata Halloween, quando una pattuglia dei militari del Borgo ha fermato un’auto condotta da un 20enne. I Carabinieri, in seguito alla perquisizione personale, hanno rinvenuto 200 grammi di marijuana. Poi, nella sua abitazione, hanno trovato altri 5 chili della stessa sostanza stupefacente, ma non finisce qui: dall'analisi dei tabulati, infatti, i militari sono arrivati a un secondo 20enne, trovato in possesso di quasi sette chili e mezzo di "maria" nella sua abitazione. Su disposizione del pm di turno, il sostituto Procuratore ha disposto che i due venissero accompagnati al carcere di Port’Aurea a Ravenna in attesa di comparire davanti al Giudice.

LE NOTIZIE DI OGGI