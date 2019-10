Razzi, mortaretti e petardi vietati a Borgo Montone per Halloween

Dal 31 ottobre all’1 novembre sarà vietato far scoppiare razzi, mortaretti, petardi, castagnole e analoghi artifici pirotecnici a Borgo Montone, in particolare durante l’evento “Festa di Hallowen ed il percorso della paura” organizzato dal locale comitato cittadino. Lo prevede un’ordinanza firmata dal sindaco Michele De Pascale, anche sulla base di una richiesta del presidente del comitato cittadino stesso. In caso di violazioni sono previste sanzioni amministrative da un minimo di 50 a un massimo di 150 euro. Inoltre in caso di flagranza dell’accensione od esplosione di giochi pirici ci sarà il sequestro cautelare del materiale.

"L’obiettivo - spiega l'amministrazione comunale - è quello di garantire il decoro e la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, oltre che di protezione dell’incolumità dei partecipanti all’evento, di salvaguardia del benessere degli animali di affezione e di prevenzione di danni al suolo pubblico o privato2.