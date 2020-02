Hanno un malessere e chiamano il 118: salvati dal gas velenoso in casa

Hanno accusato un improvviso malessere ed hanno chiesto l'intervento del 118. Paura nella tarda serata di sabato per una giovane coppia, residente in un'abitazione in via Publio Stazio, a Lido Adriano. Il personale di "Romagna Soccorso", con la strumentazione a disposizione, ha riscontrato la presenza di monossido di carbonio. Immediatamente hanno evacuato i due ragazzi, sottoponendoli alle prime cure del caso prima del trasporto all'ospedale "Santa Maria delle Croci" di Ravenna.

Sul posto sono intervenuti per gli accertamenti del caso gli agenti della Volante della Polizia di Stato ed i Vigili del Fuoco, che hanno appurato il malfunzionamento di un dispositivo per riscaldare gli ambienti domestici. I due ragazzi nella notte sono stati sottoposti al trattamento della camera iperbarica. Le loro condizioni non sono gravi.

Foto di repertorio