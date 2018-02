"Happy lovers tour", alla scoperta dei luoghi d'amore della città

Romagna Welcome Dmc in collaborazione con il Consorzio Ravenna Incoming e le Guide in Rete Cna ha realizzato la visita guidata “Happy Lovers Tour” dal 14 al 17 febbraio. Il progetto turistico “Guidarello Happy Lovers” alla sua prima edizione è stato apprezzato da circa 100 visitatori che hanno partecipato entusiasti al primo tour esperienziale sui luoghi dell’amore ravennate.

Il percorso prevedeva più tappe: Piazza San Francesco, la Biblioteca Classense, Piazza Garibaldi, Piazza del Popolo, Casa Traversari, Piazza Galla Placidia. I partecipanti grazie al racconto delle guide hanno scoperto storie d’amore d’altri tempi: Lord Byron e Teresa Gamba, Paolo e Francesca, la contessa Gugù Rasponi e la statua che fa innamorare le donne: Guidarello Guidarelli. Fiore all’occhiello della visita guidata la rappresentazione del duello tra Guidarello Guidarelli interpretato da Enrico Mattia Miolo e il nobile Virgilio Romano interpretato da Manuele Merendi del Circolo Ravennate

della Spada. I testi sono stati scritti dal noto scrittore Silvio Gambi e interpretati dall’attore Lorenzo Carpinelli di Ravenna Teatro. Il tour si è concluso con un aperitivo al Fresco. L’obiettivo che la Fondazione Romagna Welcome Dmc si propone è di lavorare e credere in questo progetto affinché il turismo ravennate posso crescere anche in periodo di bassa stagione come il mese di febbraio.