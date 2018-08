Hashish e marijuana nell'appartamento: arrestato 57enne, denunciata la compagna

Marijuana e hashish nell'appartamento. La Polizia di Stato ha arrestato un 57enne lughese per il reato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana e hashish. Giovedì mattina, a Lugo, gli investigatori del Commissariato lughese e della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura hanno proceduto alla perquisizione personale e locale, alla ricerca di sostanze stupefacenti, che si è conclusa con esito positivo.

Infatti è stata rinvenuta, complessivamente, sostanza stupefacente pari a 161 grammi di marijuana e 2 di hashish; le sostanze sono state rinvenute frazionate, una parte all’interno della cucina e l’altra all’interno del soggiorno dell’abitazione. L’uomo sarebbe stato anche trovato in possesso della somma di 470 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio e pertanto sottoposta a sequestro insieme alla droga.

Il 57enne è quindi stato dichiarato in stato di arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e hashish e, su disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Ravenna, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il Giudice del Tribunale di Ravenna, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la liberazione dell’indagato concedendo contestualmente i termini a difesa in favore, rinviando la celebrazione del processo al 13 dicembre. Nel contesto dell’operazione la convivente dell'uomo, una 53enne, è stata denunciata a piede libero alla Procura della Repubblica di Ravenna per avere concorso nel medesimo reato.