Hera, al via la sostituzione di una condotta idrica: viabilità modificata

Il Gruppo Hera, in accordo con l’Amministrazione Comunale di Lugo, sta proseguendo gli interventi di manutenzione e potenziamento della rete idrica. Sarà avviato lunedì 25 giugno il cantiere per la sostituzione e il rinnovamento della condotta di via Gardenghi. In particolare l’intervento riguarderà la posa di una tubatura della lunghezza di 250 metri. Durante l’esecuzione dei lavori potrebbero verificarsi variazioni di pressione e temporanee interruzioni del servizio idrico. I residenti saranno preventivamente informati da Hera. Il Comune di Lugo e il Gruppo Hera si scusano per i disagi legati alla presenza del cantiere ma essendo da tempo programmato il rifacimento dell’asfalto da parte dell’Amministrazione comunale, per evitare di dover eseguire due interventi in periodi diversi, è stato deciso di eseguire in contemporanea anche quello sulla rete idrica particolarmente logora, che rischiava di subire rotture improvvise e quindi compromettere il normale servizio di erogazione dell’acqua.

Durante la posa della nuova condotta, via Gardenghi sarà chiusa al traffico con divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 7.30 alle ore 18.00. Anche la viabilità sarà modificata come segue. Chi percorre via Guerra, con direzione di marcia via Mentana-via dei Melandri e viceversa, dovrà proseguire diritto all'intersezione con via Gardenghi. I veicoli che percorrono via dei Melandri con direzione di marcia viale Europa-via Pulicari, dovranno svoltare a destra in via Pulicari, mentre chi percorre via Pulicari con direzione di marcia via dei Carracci- via dei Melandri, dovrà svoltare a sinistra in via dei Melandri. I residenti di via Alessandrini dovranno uscire utilizzando via dei Melandri. Hera prevede di concludere l’intervento entro i primi 10 giorni del mese di agosto.