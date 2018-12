Hera potenzia la raccolta dell'olio alimentare: due nuove colonnine a Cervia

Per incrementare ulteriormente la raccolta degli oli vegetali e renderla sempre più comoda per i cittadini, in collaborazione con le amministrazioni locali e il partner Adriatica Oli è in atto un progetto di potenziamento per inserire nel ravennate 37 nuove colonnine per la raccolta stradale degli oli, di cui 2 nel territorio di Cervia, che si sono aggiunte alle 29 già collocate da tempo. In particolare nel Comune di Ravenna sono presenti 30 colonnine, 6 in quello di Cervia e 3 a Russi. Nei Comuni della Bassa Romagna sono a disposizione dei cittadini, complessivamente, 27 colonnine. Ora quindi la raccolta stradale degli alimentari è a disposizione in tutti i comuni.

Le due nuove colonnine di Cervia sono state collocate in via delle Rose 34 (presso l’ecopunto arredato delle scuole nella Malva Nord) e in via Muratori 1 nel parcheggio c/o l’ecopunto a Cannuzzo, vanno ad aggiungersi a quelle presenti nella Circonvallazione Sacchetti (Scuola Pascoli), in via Caduti per la Libertà, 56 (Conad) e in via Platone, 5 (Conad Pinarella). Un servizio sempre più capillare che, incentivando il corretto recupero, mira anche a scongiurare comportamenti, come lo sversamento degli oli nel lavandino, dannosi per le tubazioni domestiche e gli impianti di depurazione delle acque.