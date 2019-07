Hera rilancia sull’efficienza energetica: 38 gli interventi nell'area di Ravenna

I consumi di 1,3 milioni di automobili che dal 2007 ad oggi hanno percorso ogni anno 10mila km: il loro impatto sull’ambiente - pari a 1,7 milioni di tonnellate di CO2 - corrisponde a quello che il Gruppo Hera, nello stesso arco di tempo, ha evitato grazie a tanti progetti di efficientamento energetico, ben 635. Tali progetti non riguardano soltanto le attività e gli impianti del Gruppo, ma in molti casi coinvolgono anche aziende del territorio e amministrazioni pubbliche. Il tutto senza dimenticare le famiglie con contratto a mercato libero, alle quali viene fornita energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili, nonché una serie di strumenti pratici e intelligenti per monitorare e contenere i propri consumi.

38 interventi di efficientamento energetico nella sola area di Ravenna

Ottime le performance di Hera sul territorio ravennate: attraverso 38 interventi di efficientamento, infatti, la multiutility ha conseguito un risparmio annuo complessivo di oltre 10.500 tonnellate di petrolio equivalenti, evitando l’emissione di circa 20.700 tonnellate di CO2. Tra le azioni più significative si ricordano il potenziamento dell’impianto per la produzione di energia elettrica da biogas situato nella Discarica di Ravenna, un intervento che da solo ha consentito il risparmio di 1.754 tonnellate di petrolio equivalenti, ma anche l’installazione di un sistema a bolle fini presso il Depuratore di Lugo (88 tep). Ridotta del 16% l’impronta di carbonio nella produzione di energia elettrica e realizzati importanti progetti di riqualificazione dell’illuminazione pubblica.