Hera sperimenta la pulizia notturna delle caditoie: tutti gli interventi

Il Gruppo Hera, in accordo con le Amministrazioni Comunali di Ravenna e della Bassa Romagna, sta proseguendo gli interventi di manutenzione programmata delle caditoie. L’attività, avviata nel 2017, interessa tutti i comuni della provincia e prevede la pulizia periodica di oltre 180mila caditoie e bocche di lupo, per migliorare l’efficienza del sistema di smaltimento delle acque meteoriche.

In via sperimentale, dal 21 maggio prossimo Hera avvierà interventi di pulizia anche in orario notturno. Tale modalità consentirà di eseguire le attività previste, minimizzando l’impatto sul traffico. Gli interventi notturni inizieranno dai manufatti presenti nel Comune di Alfonsine e nelle Frazioni della zona nord di Ravenna, Camerlona, Savarna, San Romualdo, Sant’Alberto e Grattacoppa. In base alla conformazione delle caditoie, gli interventi possono essere svolti sia manualmente, sia in modo meccanizzato, con l’ausilio di un autoespurgo. L’attività prevede la rimozione di detriti, foglie e altro materiale sedimentato, agevolando così il deflusso delle acque piovane. Oltre alla mera pulizia dei pozzetti, in orario ordinario, saranno effettuati anche piccoli interventi di manutenzione quali la riparazione o sostituzione di botole, chiusini e griglie. Hera inoltre eseguirà anche un censimento puntuale delle caditoie presenti sul territorio, utile per una gestione migliore della rete fognaria.