"Hi Ravenna", una guida dal sapore dell'ospitalità per accogliere i turisti

A partire da venerdì 30 marzo, in concomitanza con il ponte pasquale, presso le biglietterie della Fondazione RavennAntica sarà in distribuzione la guida gratuita HiRavenna. "Questo progetto - spiega Enrico Menghi, ideatore della guida insieme a Fondazione RavennAntica - nasce con l'intento di mettere in contatto il mercato turistico culturale, che ogni anno vede un'affluenza di oltre 400.000 turisti nella nostra città, con le attività interessate al mercato turistico. Allo stesso tempo con questo strumento si vuole trasmettere quel senso di ospitalità che da sempre contraddistingue la Romagna".

"In abbinamento al biglietto di ingresso - sottolinea Francesca Lizza, responsabile marketing e promozione di RavennAntica - verrà consegnata gratuitamente ai visitatori la guida HiRavenna, di formato tascabile ed in doppia lingua, italiano e inglese, in cui vengono presentati gli esercizi commerciali che aderiscono all'iniziativa. Attraverso schede che descrivono la location, le caratteristiche del locale, l'offerta, il costo medio e i principali piatti e punti di forza, il turista avrà la possibilità di scegliere ciò che gli è più congeniale".

Per accedere alle diverse opportunità esperienziali, il turista non dovrà fare altro che presentarsi presso l'esercizio convenzionato prescelto e mostrare la guida, unitamente al biglietto di ingresso al museo. Per rendere facilmente raggiungibile i numerosi locali, la guida presenta anche una pratica cartina con la localizzazione di tutti i locali aderenti.