Tripadvisor Traveller's Choice: cinque hotel della costa ravennate tra i migliori d'Italia

Grande soddisfazione per gli albergatori della costa ravennate. Sono ben cinque quest'anno, infatti, gli hotel che sono entrati di merito nella classifica "Traveller's Choice Hotel Awards 2019" di Tripadvisor, che ogni anno premia le migliori strutture ricettive di tutto il mondo.

Nella categoria "Miglior servizio", tra gli alberghi italiani al 14esimo posto troviamo l'hotel Amarcord di Pinarella, che guadagna anche il quarto posto nella categoria "Hotel per famiglie". Ed è proprio questa categoria quella in cui vanno forte i nostri alberghi: al nono posto, infatti, si piazza il Club family hotel di Milano Marittima, all'11esimo il Club family hotel Costa dei Pini di Pinarella, al 13esimo l'hotel Meridiana di Marina Romea e al 25esimo il Club family hotel Palace Lido di Lido di Savio.

SEGUITE LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK DI RAVENNATODAY!

"Non è un risultato improvvisato, ma frutto di un lavoro lungo, fatto di passione, gioco di squadra e grande professionalita - commenta la classifica l'assessore regionale al Turismo dell'Emilia-Romagna Andrea Corsini - La capacità di accogliere dei nostri albergatori, unita all'innovazione delle strutture e dei servizi, rappresentano il più competitivo biglietto da visita della vacanza in Emilia-Romagna. La vocazione romagnola all'ospitalità ha ricevuto l'ennesimo riconoscimento internazionale. E non è un caso, visto che siamo leader nel far sentire l'ospite 'come a casa', e sono stati proprio i turisti internazionali a riconoscerlo, ancora una volta, attraverso i voti di Tripadvisor".

Gallery