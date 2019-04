"Il sogno continua": bagno di folla tra selfie e autografi per i ragazzi di "House of Talent"

Bagno di folla mercoledì pomeriggio al centro commerciale Esp di Ravenna per i ragazzi di "House of Talent", la ‘crew’ italiana che raccoglie alcuni fra i più popolari influencer del web, capitanati da Matteo Altieri, anche lui all’Esp in veste di conduttore dello show. Alice De Bortoli, Luca Vittozzi ed Esteban Frigerio si sono concessi a selfie ed autografi, firmando ai fan le copie del nuovo libro della crew “Il sogno continua”.

House Of Talent, nata nel 2017, è la prima crew di influencer italiana, formata da ragazzi giovanissimi, tutti tra gli undici e i diciotto anni. Dopo il successo ottenuto con il primo libro “Il sogno ha inizio“ pubblicato il 28 agosto, è disponibile il nuovo romanzo di House Of Talent "Il Sogno continua1"