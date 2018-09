Hub portuale, la Corte dei Conti dà l'ok all'escavo dei fondali al porto

Lo hanno annunciato l'ex Ministro dei Trasporti Graziano Delrio e il sindaco Michele De Pascale sul palco della Festa dell'Unità nazionale lunedì sera: la Corte dei conti in giornata ha registrato la delibera del Cipe che dà il via libera al progetto di Hub portuale per l'escavo e l'approfondimento dei fondali al Porto. Con questo atto viene completato l'iter procedurale di un progetto da circa 250 milioni di euro. Ora gli uffici dell’Autorità di Sistema Portuale saranno impegnati nella redazione del bando per aggiudicare i lavori di escavo, che porteranno i fondali in un primo momento a meno 12,50 metri, oltre alla ristrutturazione delle banchine e alla creazione di nuove aree logistiche.