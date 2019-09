Giornata storica per la città: via libera all'hub portuale, l'escavo è pronto a partire

E' arrivata la notizia che i ravennati aspettavano da anni. Mercoledì pomeriggio, durante la conferenza dei servizi, è stato dato il via libera al progetto di hub portuale. Dopo la nomina del Commissario Paolo Ferrecchi, avvenuta lunedì, è stato così autorizzato lo svuotamento della cassa di colmata Nadep, che dovrebbe poi ospitare parte del materiale di escavo dei fondali.

"Sono molto soddisfatto - commenta il vicesindaco e assessore con delega al Porto Eugenio Fusignani - anche se tutto doveva e poteva avvenire con qualche mese di anticipo. Comunque è inutile guardare indietro, c'è soddisfazione accompagnata da un giustificato ottimismo, ma senza trionfalismo, perchè finalmente si vede la luce in fondo al tunnel. Anche perchè tutto questo non influisce solo sulla competitività del porto di Ravenna, ma sullo sviluppo economico di tutto il territorio. Non ne trarranno beneficio solo le imprese ravennati, ma tutta la città e tutto il distretto centro-settentrionale".

Ora l'Autorità di sistema portuale dovrà attendere i tempi tecnici per le autorizzazioni, che dovrebbero essere rilasciate da Arpae teoricamente entro fine mese. Dopodichè si potranno pubblicare i bandi di gara per l'approfondimento dei fondali. "Dovrebbe essere tutto abbastanza veloce - conclude Fusignani - Ora la strada è in discesa: chiaramente dobbiamo rispettare le tempistiche date fino a oggi. Resta chiaramente la "spada di Damocle" che è l'indagine della magistratura, sulla quale però non mi esprimo e che fortunatamente non riguarda queste opere".