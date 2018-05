I bambini della scuola dell'infanzia in gita al liceo tra 'cervelli' e 'libri difficili'

Mercoledì 23 aprile la sezione “Coccinelle” della scuola dell'infanzia “Capucci” di Lugo è stata accolta da alcuni studenti di 4B - indirizzo Scienze Umane del liceo di Lugo per una visita guidata della scuola. L’iniziativa, svolta nell'ambito del percorso di alternanza scuola-lavoro, è stata possibile grazie alla consolidata collaborazione tra i Servizi educativi dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e il liceo “Gregorio Ricci Curbastro” di Lugo.

I bambini hanno potuto fare un giro in aula magna, nell’aula di fisica e nei laboratori per osservare i fossili; hanno fatto un girotondo in palestra e in biblioteca hanno assistito a un documentario sulle balene; per concludere, una lettura ideata appositamente per i bimbi dallo studente Francesco. Insieme ai liceali era presente la professoressa Miriam Ancarani. È stata un’occasione per gli studenti di avvicinarsi alla realtà dei servizi 0-6 anni, orientandoli verso possibili percorsi di studi universitari nel settore dell'educazione.

Per i bimbi della scuola dell'infanzia si è trattato di un'entusiasmante esperienza così raccontata: “l'aula magna sembrava un cinema”, “nell'aula di biologia c'erano due cervelli, ma finti e uno scheletro che non faceva paura”, “la biblioteca è piena di libri difficili”, “vorrei fare il professore”; questi e altri i commenti dei bambini, legati alla loro fantasia e immaginazione, che esprimono le emozioni che hanno provato. Un ulteriore esempio della proficua collaborazione tra liceo di Lugo e Servizi educativi è la festa finale del nido Europa che ormai da qualche anno viene animata con trucca bimbi, palloncini, letture e balli dagli studenti del liceo - indirizzo Scienze umane, con grande soddisfazione da parte delle famiglie che frequentano il servizio.