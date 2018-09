I bambini recitano poesie per la Giornata internazionale della Pace

Grande partecipazione della Scuola Michelangelo Buonarroti di Montaletto in occasione della Giornata Internazionale della Pace. Gli alunni hanno creato una catena umana e, attraverso il Parco Rondano Dondini, sono giunti fino a “Pacifico”, nato dai semi di un ginkgo biloba di oltre 200 anni, sopravvissuto alla bomba atomica sganciata su Hiroshima. Attorno a “Pacifico” hanno recitato poesie e mostrato all’Assessore Gianni Grandu e a tutti i presenti il lavoro svolto dedicato alla cultura della pace, del disarmo e della nonviolenza, alla costituzione italiana e al rispetto dei diritti umani.

Gli alunni, in collaborazione con l'Associazione Monticolum, continuano a prendersi cura della piccola pianta che ora misura 153 centimetri e che è stata donata dal sindaco di Aalen Thilo Rentschler, con l’augurio che diventi simbolo di pace tra le città gemellate. Nella Scuola G. Carducci di Castiglione di Cervia, invece, gli alunni hanno realizzato delle piccole gru di carta in ricordo di Sadako Sasaki e delle migliaia di bambini vittime della bomba atomica di Hiroshima. Presso il Monumento alla pace dei bambini a Hiroshima è possibile, per i visitatori, come ricordo di Sadako e come simbolo di pace, lasciare una gru di carta in una grande urna, unitamente ad un messaggio. Tutti i “messaggi di pace” realizzati dagli alunni verranno inviati al sindaco di Hiroshima e Nagasaki per rinnovare l’impegno a realizzare un mondo di pace libero da armi nucleari.

Fino al 3 ottobre è disponibile presso la Biblioteca Comunale Maria Goia una “Vetrina di libri sul tema della pace e del disarmo”. La città di Cervia dal 1993 ha deliberato la propria “dichiarazione di Città per la Pace” e ha aderito al Coordinamento Nazionale Enti locali per la Pace. Cervia promuove la cultura e l’educazione alla pace nel rispetto dei diritti umani e della solidarietà internazionale. Anche quest'anno il Comune organizza alcuni eventi per unire la comunità all'insegna della cultura della non-violenza e per festeggiare insieme la Giornata Internazionale della Pace, quella del Disarmo, in attesa di partecipare alla “Marcia della Pace Perugia-Assisi” in programma domenica 7 ottobre.