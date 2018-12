I 'bikers-Babbi Natale' portano doni ai bimbi ricoverati in Pediatria

Domenica una numerosa delegazione di motociclisti del gruppo “Bikers Fuorilegge”, tra cui il presidente del Rotary Club Lugo Maurizio Tabanelli, ha portato alcuni doni ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. I bikers, rigorosamente vestiti da Babbi Natale con il tradizionale sacco, hanno inoltre regalato al reparto due sofisticate bilance di precisione, consegnate al team di medici e infermieri. Non solo: il gruppo di motociclisti, di cui faceva parte anche l’assessore Roberto Fagnani del Comune di Ravenna, ha anche portato in corsia una moto Harley Davidson, che è stata parcheggiata vicino all’albero di Natale per consentire a bimbi ricoverati, a genitori, fratelli e sorelle di farsi fotografare in sella al mezzo.

“Abbiamo voluto portare una bella ventata di allegria e spensieratezza a bambini e ragazzi che ne hanno sicuramente bisogno ed è stato bellissimo, addirittura commovente - commenta Maurizio Tabanelli -. Vedere gli occhioni sgranati e gli ampi sorrisi che si sono disegnati sui visi di bimbi, ragazzi e adulti è sicuramente la gratificazione più grande che potevamo ricevere”. Le bilance donate all’ospedale sono state acquistate, così come i doni, con fondi dei club, di altri sponsor privati (Pace Srl, Ala D’Oro, Asiagem Lugo) e degli stessi motociclisti. La visita al reparto di Pediatria è stata sostenuta insieme al Comitato Consorti del Club Lugo, al Rotary Club Galla Placidia e al Rotary Club Ravenna.