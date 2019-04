I bimbi ricoverati in ospedale ricevono uova di Pasqua e fanno 'un giro' in moto

Nell’ambito della manifestazione “Decima Pasqua per un bambino” organizzata sabato dal Gruppo Motopinguino di Modena e dal Gruppo Giovani Avis Ravenna, una numerosa delegazione di motociclisti - coordinati da Luca Candini, presidente del Gruppo Motopinguino e da Alex Ridolfi, referente Gruppo Giovani Avis provinciale di Ravenna - ha donato uova pasquali e giochi a tutti i pazienti ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna.

I piccoli degenti hanno potuto anche farsi fotografare in sella a una moto trasportata per l’occasione in corsia. Il gruppo di bikers è passato stanza per stanza accompagnato dagli infermieri e da una rappresentanza delle forze dell’ordine per consegnare personalmente ai bambini ricoverati uova di cioccolata e giocattoli a tema motociclistico, regalando un piacevole momento di svago a tutti i piccoli degenti.