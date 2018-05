I bolidi della Mille Miglia arrivano a Cervia: i percorsi e la viabilità

Mercoledì 16 maggio alle 14:30 da Brescia partirà la Mille Miglia che farà la prima tappa a Cervia-Milano Marittima. Arrivo a Cervia dalle 21.00 alle 24.00 sotto la Torre San Michele; dalle 20.00 alle 21.00 in piazza Garibaldi la sfilata delle super car; eventi ed animazione in piazza Andrea Costa. Partenza giovedì 17 dalle 7.00 fino alle 9.00 circa da Milano Marittima - Anello del pino. Lungo il percorso le vetture attraverseranno Desenzano e Sirmione del Garda, entreranno nel Parco Giardino Sigurtà e, passando per Mantova e Ferrara, raggiungeranno Comacchio per dirigersi a Ravenna e terminare la prima giornata di gara a Cervia-Milano Marittima.

Seconda tappa da Cervia-Milano Marittima a Roma, giovedì 17 maggio. Al via di prima mattina verso Roma, le auto della 1000 Miglia incontreranno Pesaro, la Repubblica di San Marino, San Sepolcro e Arezzo, dove è prevista la breve sosta per il pranzo; ripartenza verso Cortona, Orvieto e Amelia per giungere a Roma concludendo la tappa in parata lungo via Veneto, prima di raggiungere gli hotel. 725 equipaggi iscritti alla gara provengono da 44 Paesi distribuiti in tutti i 5 continenti. 1.450 le persone che si fermeranno nella città del sale.