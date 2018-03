I cani della finanza fiutano l'auto 'imbottita': c'era droga nascosta per oltre 150mila euro

Nel corso del weekend appena trascorso i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna hanno assestato un duro colpo al mercato dello stupefacente diretto verso il territorio ravennate. Le Fiamme Gialle della Tenenza di Cervia, infatti, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dei traffici illeciti condotto con l’ausilio di unità cinofile e dei “baschi verdi” di Ravenna, hanno fermato per un controllo alla barriera autostradale della diramazione per Ravenna un’auto di grossa cilindrata condotta da un 58enne italiano residente a Brescia.

Immediatamente i cani antidroga Bac e Lucky avrebbero segnalato con insistenza la presenza di stupefacente nel bagagliaio del veicolo, attirando così l’attenzione dei finanzieri impegnati nel posto di controllo. Tra le intercapedini del bagagliaio, occultati negli spazi vuoti ricavati all’interno dell’auto, sarebbero stati trovati circa due chilogrammi di hashish suddiviso in venti panetti. Il conducente sarebbe stato pertanto condotto presso la caserma della Guardia di Finanza di Ravenna, dove un’approfondita perquisizione dell'auto ha permesso di recuperare, all’interno degli interstizi della carrozzeria, altri tre chilogrammi di hashish e un involucro sottovuoto contenente cocaina pura dal peso di circa 700 grammi. Sia le 50 tavolette di hashish che la cocaina sequestrata sono risultate essere di elevato grado di purezza e, se immesse sul mercato locale, avrebbero potuto fruttare guadagni illeciti stimati in oltre 150mila euro. Al termine delle operazioni, il 'corriere' dello stupefacente è stato tratto in arresto e condotto nel carcere di Ravenna a disposizione della locale Procura della Repubblica.