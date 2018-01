I canottieri danno l'ultimo saluto a Carlo Catani: "Un pilastro dello sport"

Sabato si è spento all’età di novant’anni Carlo Catani, un pilastro della nostra società molto conosciuto in città, fino all'ultimo sorretto da un'incrollabile dignità, altruismo e dedito agli alti valori dello sport, scuola di vita della gioventù ravennate.

Nella sua vita spesa per lo sport è stato Consigliere Federale della Federazione Italiana Canottaggio e Presidente Regionale. È stato uno dei tredici soci fondatori dell’Anac, l’Associazione Nazionale Allenatori Canottaggio. Nel 1985 è stato insignito della Stella D’argento della Coni. Ha ottenuto anche l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica per meriti sportivi. Ha ideato e promosso grandi progetti sportivi tra cui il Bacino della Standiana, la sede e il campo di gara internazionale della Canottieri Ravenna, di cui è stato dirigente per anni. Padre premuroso, è stato salda guida morale e modello di dignità. Lascia la moglie Luisa e l'affetto dei figli Claudia, Stefano, Paola, i generi, la nuora, i nipoti Gioia, Viola, Michela, Francesca, Brayan. Dopo la Santa Messa celebrata lunedì mattina nella Chiesa della Camera Mortuaria di Ravenna, lunedì alle 11.30 il funerale partirà per il cimitero di città.