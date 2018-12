I carabinieri di Cervia mettono la parola fine alla sua lunga carriera criminale

Nella serata di sabato i carabinieri dell’aliquota operativa della Compagni di Cervia-Milano Marittima hanno individuato ed arrestato un 32enne marocchino, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, sul quale pendeva un ordine di carcerazione. Il nordafricano, senza fissa dimora e nullafacente, nel corso del tempo aveva collezionato una lunga serie di condanne per un totale di 6 anni 4 mesi e 5 giorni. Il cumulo, tra le altre cose, comprendeva una rapina, commessa ai danni di 4 ragazzi, messa a segno nell'agosto de 2015 a Finale Ligure. Nell'aprile del 2017 era stato arrestato a Savio mentre stava rubando una bicicletta da dentro un’abitazione; nello stesso periodo, a Milano Marittima, era finito nuovamente in manette per tentata f in concorso; nell'agosto di quest'anno era stato arrestato dalla polizia di Stato della Questura di Ravenna per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti; a settembre 2019, in fine, i militari dell'Arma di Savio lo avevano nuovamente ammanettato per aver aggredito con un coltello un barista.