I Carabinieri festeggiano il 204esimo anniversario, il Comandante De Cinti: "Almeno altri 100 di questi giorni"

Martedì alla presenza del prefetto Francesco Russo l’Arma dei Carabinieri ha festeggiato il 204esimo annuale della sua Fondazione. La ricorrenza è stata celebrata con una cerimonia nella Caserma “Giovanni Frignani” di viale Pertini, sede del Comando Provinciale. Alla cerimonia hanno partecipato le autorità civili, militari e religiose della Provincia, le rappresentanze delle sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Ravenna, Faenza, Lugo e Cervia, oltre ai militari in servizio con i loro familiari. Presenti inoltre il Gonfalone della Provincia di Ravenna e quello del Comune di Ravenna decorato di medaglia d’oro al valor militare.

Dopo lo schieramento del reparto di formazione, l'onore ai gonfaloni e al Comandante provinciale Colonnello Roberto De Cinti, i partecipanti si sono raccolti in un momento di silenzio per ricordare i caduti in servizio. "Oggi ricordiamo chi si spende ogni giorno per la salvaguardia del bene comune in questo splendido territorio - ha attaccato il Colonnello De Cinti nel suo discorso - Rinnovo la mia riconoscenza a tutti loro, per la serietà sempre dimostrata dall'arma. Sono trascorsi molti anni dalla sua nascita nel 1814, ma l'Arma è passata tra guerre e susseguirsi di governi sempre mantenendo salda la propria fedeltà laica allo Stato e alle istituzioni, senza sottrarsi mai alle proprie responsabilità anche fuori dall'orario di servizio dei militari". De Cinti ha poi ringraziato il prefetto Francesco Russo, il Procuratore della Repubblica Alessandro Mancini e i suoi sostituti.

Il Comandante ha poi sinteticamente stilato il bilancio dell'ultimo anno di attività. Per quanto riguarda il contrasto all'uso di stupefacenti sono state 241 le persone arrestate o fermate e 98 quelle denunciate, con il sequestro di oltre due tonnellate e mezzo di sostanze di ogni genere. 247 sono stati invece gli arresti in ambito del contrasto ai reati predatori, con ben 520 denunce e il recupero di buona parte della refurtiva. Altre attività hanno riguardato il raggiro, la violenza di genere, il maltrattamento e l'abusivismo commerciale: in Provincia sono stati 624 gli arresti e 3250 le denunce per questi reati. Durante l'anno 23.997 pattuglie hanno provveduto a controllare 104mila persone e 79mila veicoli, oltre alle numerose interdittive antimafia emesse dalla prefettura di Ravenna. Nel ringraziare anche i Carabinieri in congedo e quelli del corpo Forestale, De Cinti ha poi augurato "Almeno altri 100 di questi giorni all'Arma dei Carabinieri". Infine sono stati premiati i militari particolarmente distintisi per la loro attività.