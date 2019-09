I Carabinieri intervengono per una lite e scoprono la droga

Giovedì sera i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno sorpreso tre giovani litigare nei pressi di un negozio. Approfondendo la questione, è emerso che uno di loro era in possesso di un etto di marijuana. Tutti i coinvolti sono stati identificati e segnalati: per il ragazzo in possesso dello stupefacente è scattato l’arresto per detenzione. Venerdì mattina il Gip del Tribunale di Ravenna con la convalida dell’arresto, in considerazione della sua giovane età e del suo stato di incensuratezza, gli ha imposto un periodo di lavori socialmente utili.

Ogni giorno le pattuglie dell’Arma identificano e controllano centinaia di persone nell’ambito di tutta la provincia; la proiezione esterna e la presenza tra la popolazione ha come obiettivo primario quello di essere presenti tra la gente, per scoraggiare chiunque abbia intenzioni criminali e fornire una rapida risposta a chiunque dovesse averne bisogno.