I cervesi di tutto il mondo si ritrovano nella community Facebook "Cervia Exchange"

Ancora un fine settimana internazionale per Cervia grazie al meeting del progetto “Cervia Città Amica”, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, che ha coinvolto le città gemellate di Aalen (Germania) e Jelenia Góra (Polonia) insieme a La Baule (Francia), patto di amicizia con Cervia, a Ravenna e al Segretario dell’Aiccre Emilia Romagna Centurio Frignani.

Il progetto “Cervia Città Amica”, curato dal Comune di Cervia con la collaborazione della Cooperativa Mosaico, punta a trasformare la rete di città “amiche” di Cervia in patrimonio comune, partendo dalla ricostruzione della memoria storica dei fatti e dei protagonisti dei gemellaggi cervesi, dando nuova visibilità all'interno di un sito web dedicato, creando una community social dei cittadini “attivi”. Durante l'incontro alle officine del sale è stata tenuta a battesimo la community Facebook “CerviaExchange”, ideata dai professionisti più giovani della cooperativa Mosaico, che sfrutta appieno le possibilità dei social per unire i cittadini di Cervia ai cittadini del mondo, coltivando le relazioni internazionali già esistenti e stimolandone di nuove. Gli ospiti internazionali presenti si affiancheranno ai giovani di Cervia, allargando la community ai cittadini delle proprie città.

Durante il weekend, tante le occasioni di incontro tra gli ospiti stranieri e i cittadini cervesi. Al mattino, tutte le delegazioni hanno partecipato al corteo del “Cammino del Sale” insieme alle autorità, ai camminatori, ai pellegrini, ai salinari con il carriolo carico di sale, che verrà donato a Papa Francesco il 10 ottobre in Vaticano. Nel pomeriggio, gli ospiti hanno poi preso parte alla “Festa dello Sport” dove hanno incontrato il Presidente della Consulta dello Sport e i presidenti delle associazioni delle tantissime discipline sportive di Cervia. Infine, in serata, le delegazioni si sono unite all’iniziativa “Cori al Tramonto”, dove si sono esibiti l’Hard Chore Ella di Berlino, il Virgo ad Nives e il Work in Progress della Malva Nord in un evento promosso dalla comunità della Madonna della Neve, in collaborazione con il Consiglio di Zona Malva Nord-Terme e il nuovo spazio di aggregazione per i cittadini della Malva Nord.