I "ciclamini della ricerca" in piazza per combattere la fibrosi cistica

Sabato mattina, in piazza del Popolo a Ravenna, la Round Table 11 di Ravenna ha promosso, come da tradizione, la vendita del ciclamino della ricerca contribuendo a sostenere il lavoro svolto dalla Fondazione sulla ricerca per la Fibrosi Cistica per lo sviluppo di progetti atti a migliorare le cure, accrescere la qualità e la durata di vita dei malati e colpire alla radice il difetto che causa la malattia. Il risultato è stato come sempre ricco di soddisfazioni e, grazie al supporto di molti abitanti di Ravenna, ha permesso di raccogliere una somma importante.