I cittadini donano 30mili chili di abiti usati e aiutano le donne in India

Nel 2018 Humana People to People Italia, organizzazione umanitaria attiva nella raccolta di indumenti e accessori usati, ha raccolto sul territorio del Comune di Castel Bolognese, grazie alla convenzione in essere con Gruppo Hera, 32.178 chili di abiti, determinando impatti positivi dal punto di vista sociale, economico e ambientale. Un risultato davvero positivo, riconosciuto con il premio "Humana Eco-Solidarity Award 2019".

“Siamo orgogliosi che i Castellani abbiano donato a Humana tanti indumenti e che tale senso civico dia concretezza alla sostenibilità ambientale", spiega Luca della Godenza, vicesindaco di Castel Bolognese. Con il gesto di donare i loro vestiti usati, gli oltre 9mila cittadini di Castel Bolognese, che in media hanno conferito 3,3 chili di indumenti ciascuno, hanno contribuito a sostenere i progetti di cooperazione internazionale che l’organizzazione umanitaria realizza. Per esempio, uno dei programmi di quest’anno prevede l’aiuto a donne in difficoltà in un Paese con alti tassi di povertà come l’India. Humana, infatti, nel Paese asiatico realizza un programma di microcredito che prevede corsi di formazione sulla gestione finanziaria di base e il supporto nell’avviamento di piccole iniziative economiche legate all’agricoltura, all’allevamento, all’artigianato e al commercio al dettaglio. In particolare le donazioni dei cittadini di Castel Bolognese hanno permesso a 6 donne indiane di entrare a far parte del programma.

Humana ha voluto premiare il Comune di Castel Bolognese con l’“Humana Eco-Solidarity Award 2019” come primo a livello provinciale, riconoscendo così l’impegno dell’Amministrazione e la generosità dei cittadini. La raccolta abiti ha prodotto anche effetti positivi per l’ambiente. Infatti, i 32.178 chili di abiti raccolti nel Comune di Castel Bolognese hanno permesso di risparmiare oltre 193 milioni di litri di acqua e di evitare l’emissione di oltre 115 mila chili di anidride carbonica in atmosfera. Inoltre, ha consentito al Comune, e quindi ai cittadini, di risparmiare oltre 5mila euro che sarebbero invece serviti per affrontare i costi di smaltimento degli abiti usati.