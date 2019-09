I cittadini la spuntano dopo la petizione: il parco di via Nizza è salvo

Venerdì pomeriggio si è tenuto l’incontro fra alcuni esponenti del Comitato per la salvaguardia del parco di via Nizza, nel quartiere Nullo Baldini, ed il Comune di Ravenna, rappresentato dal sindaco Michele De Pascale e dagli assessori alla Pubblica Istruzione Ouiddad Bakkali e ai Lavori Pubblici Roberto Fagnani. La convocazione dell’incontro è stata annunciata quando il Comitato aveva comunicato il lancio di una petizione volta a chiedere che in tale parco non fosse costruita la progettata nuova struttura educativa e scolastica per l’infanzia, già finanziata.

Il tale sede il sindaco ha informato i presenti che è stata individuata un’altra zona più adatta allo scopo, per ragioni di salvaguardia ambientale, favorevole ubicazione, accessibilità veicolare. Il progetto di questa costruzione si rende necessario - ha detto - per l’esigenza di abbandonare gli edifici dove attualmente sorgono rispettivamente un nido e una scuola per l’infanzia non più idonei ad ospitarle. Con tale diversa collocazione, il Comune non perderà nulla dei contributi pubblici già acquisiti.

Spiega il comitato: “Al contempo, siamo stati informati su una possibile soluzione riguardo all’edificio abbandonato e degradato di via Palestro, ex scuola elementare e poi scuola infermieri, esso stesso oggetto della petizione in quanto situato a breve distanza dal parco di via Nizza, nello stesso quartiere Nullo Baldini. Si tratterebbe di abbatterlo, con l’intenzione di bonificare l’area, estendendovi il verde pubblico già a disposizione dell’adiacente nido Felici Insieme” Il 20 settembre prossimo la petizione sarà discussa in seduta pubblica nel salone del Consiglio comunale, ad opera delle commissioni Affari istituzionali e Ambiente.

Concludono dal comitato: “Il Comitato per la salvaguardia del parco di via Nizza, ritenendo le nuove proposte bene articolate e valida l’alternativa che se ne ricava, ringrazia il sindaco e l’amministrazione comunale intera, maggioranza ed opposizione, per il risultato prodotto in breve tempo. Il Comitato ci tiene inoltre a ringraziare il secondo firmatario della petizione, consigliere di Lista per Ravenna e presidente della commissione Ambiente, Alvaro Ancisi, che ha preso a cuore e tanto si è speso per supportare la petizione, nonché tutta la cittadinanza che con la propria solidarietà sui social network e firmando in 3.640 la petizione, ha contribuito a sensibilizzare l'Amministrazione su questa tematica”.