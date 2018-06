I cittadini si organizzano per tenersi in forma con i "Gruppi di cammino"

A maggio hanno preso avvio, con una grande partecipazione, a Mezzano, S.Alberto e Savarna i Gruppi di Cammino organizzati dalla Casa della Salute di S. Alberto – Mezzano per offrire ai cittadini una opportunità gratuita e piacevole per migliorare il proprio stile di vita. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto promosso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna “La Casa della Salute per guadagnare Salute”, in collaborazione con il Dipartimento Cure primarie, con i medici di famiglia e gli infermieri, il Distretto di Ravenna e i Consigli territoriali di S.Alberto-Mezzano. Il progetto prevede diverse attività ideate e condivise in incontri svolti con la comunità, per favorire la salute (alimentazione più sana, più movimento, zero fumo, meno alcol, attiva socialità). Ad accompagnare i gruppi di cammino sono cittadini volontari che sono stati formati da professionisti del Dipartimento Sanità Pubblica.

Gli appuntamenti

Mezzano - Mezzano cammina in gruppo! Giornate e orari: martedì e giovedì alle ore 20. Punto di ritrovo: Piazza della Chiesa, Mezzano. Per informazioni: Maria Gloria Natali, Consiglio territoriale Mezzano

Sant'Alberto - Passeggiata in compagnia e la zanzara scappa via, Giornate e orari: martedì e venerdì dalle ore 20,30. Punto di ritrovo: Casa della Salute di S. Alberto , via Cavedone 37. Per informazioni: Oriana Polastrini 3284381790, Cristina Buscherini 333 4974843

Savarna - Savarna cammina insieme, Giornate e orari: lunedì e giovedì dalle ore 20. Punto di ritrovo: Piazza Italia, antistante la Scuola Elementare. Per informazioni: Sara Franchetti 3477633590.