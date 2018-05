I cittadini si rimboccano le maniche per ripulire strade e parchi della città

Il gruppo Castelbolognese in MoVimento promuove per la mattinata di domenica 27 maggio a Castel Bolognese, dalle 09 alle 13, un'iniziativa di pulizia urbana con partenza dal Parco Guidi in via Umberto I. L'Iniziativa, alla quale è stato dato il nome di "PuliAmo Castel Bolognese", ha lo scopo di richiamare il senso civico della cittadinanza a un impegno costante di cura del territorio.