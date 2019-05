I concorsi si fanno 'in digitale': Bassa Romagna sempre più innovativa

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna si apre ancora all’innovazione e alla digitalizzazione. Da maggio la modalità di partecipazione ai concorsi pubblici dei Comuni della Bassa Romagna è infatti interamente digitale dalla compilazione della domanda di concorso fino alla registrazione dei candidati alle prove.

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna è il primo ente a livello regionale a mettere in pratica questa nuova procedura e il secondo in Italia, dopo Milano. La nuova modalità per i concorsi è stata messa in pratica per la prima volta lunedì 6 maggio a Lugo, in occasione della prova preselettiva per la selezione di un istruttore direttivo esperto in gestione e sviluppo delle risorse umane. In questo caso i partecipanti hanno potuto effettuare, attraverso la piattaforma Elixform di Anthesi Spa, l’iscrizione online, gestire il proprio account, verificare le comunicazioni e registrarsi alle prove concorsuali.

I circa 50 candidati, sotto la supervisione della dirigente del Servizio Sviluppo del Personale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna Francesca Cavallucci, hanno poi presentato la ricevuta di partecipazione salvata sul cellulare, sulla quale è stato automaticamente generato un Qr code identificativo. La fase di registrazione attraverso l’acquisizione del codice Qr code è così più snella, veloce e consente di avere in tempo reale l’elenco dei presenti, limitando ulteriormente l’utilizzo della modulistica cartacea.