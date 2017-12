I consigli della Polizia municipale contro i furti delle feste

La Polizia locale della Bassa Romagna, in occasione delle prossime festività, garantirà la presenza di pattuglie sul territorio dell'Unione, con servizio inalterato dalle 7 di mattino all’una di notte. Oltre all'attività di pronto intervento, saranno predisposti appositi servizi appiedati di controllo nei centri storici, sia da personale in divisa sia in borghese. Nell’imminenza dei festeggiamenti, la Municipale invita la cittadinanza a prestare attenzione ai furti, adottando alcune semplici precauzioni, come non consentire l’accesso alla propria abitazione a persone sconosciute, anche se vestono indumenti o divise come quelle degli operatori di servizi pubblici come gas, acqua, rete elettrica e simili. In caso di dubbi, è importante rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine. Per eventuali segnalazioni di emergenza è possibile contattare la centrale operativa della Polizia locale della Bassa Romagna al numero verde 800072525, oppure al 112.