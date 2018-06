I detenuti si trasformano in "pizzaioli" per la serata con i Lions club

Nell’ambito delle iniziative trattamentali volte al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione del carcere di Ravenna, si è tenuto nel pomeriggio di martedì nel cortile passeggio un incontro conviviale con rappresentanti dei Lion club di Ravenna-Cervia e tutte le massime autorità cittadine. L’evento nasce dall’esigenza di dare riconoscimento a chi con grande senso di solidarietà svolge opera di volontariato anche in favore della popolazione detenuta nel carcere di Ravenna.

Dal 2014, infatti, vi è un accordo per la fornitura delle materie prime occorrenti per la realizzazione di corsi per pizzaioli che vengono svolti dal mese di ottobre fino a fine aprile di ogni anno con la guida dei volontari dell’Associazione “Il Paese”. La serata ha coinvolto tutta la popolazione detenuta con una grande “pizzata”. L’organizzazione dell’evento è resa possibile anche grazie all’intervento della Cooperativa Sociale La Pieve e del Comitato Cittadino Antidroga.