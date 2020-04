I dipendenti raccolgono fondi: la ditta li raddoppia e li dona in beneficenza

Ulteriore manifestazione di solidarietà dei dipendenti e del Gruppo Smurfit Kappa, azienda multinazionale leader nel settore del packaging in cartone ondulato, presente in Italia con 20 stabilimenti, di cui uno a Massa Lombarda. A fine marzo Smurfit Kappa Italia aveva fatto una donazione di 100mila euro alla Protezione Civile Nazionale e successivamente è stata lanciata una raccolta fondi tra tutti i dipendenti, che l’azienda si è impegnata a raddoppiare.

A livello Italia sono stati raccolti 75mila euro, di cui 4.500 euro nello stabilimento di Massa Lombarda; ci saranno perciò altri 150mila euro che andranno a favore di enti e organizzazioni locali impegnati nell’emergenza Coronavirus. Per quanto riguarda Massa Lombarda, i rappresentanti dei dipendenti e la direzione aziendale hanno deciso di destinare i 9mila euro disponibili al progetto “Mettiamoci il cuore”, gestito dal Comune a sostegno delle famiglie che si trovano in difficoltà economica a seguito della pandemia.

Durante la visita allo stabilimento, avvenuta mercoledì, il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi ha voluto sottolineare che “si tratta di un gesto di generosità da parte di un’impresa che ha dimostrato più volte di essere particolarmente legata al territorio. Un gesto che acquista maggior valore perché ha trovato un comune impegno dei lavoratori e della direzione aziendale. Questo spirito di collaborazione è un esempio di come vadano affrontati i momenti difficili e conferma la grande generosità con cui viene accolta la campagna Mettiamoci il cuore”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Sono molto orgoglioso delle nostre maestranze - afferma il direttore dello stabilimento Oberdan Canonico -. Hanno dimostrato grande professionalità ed attaccamento all’azienda permettendoci di continuare l’attività produttiva per servire i nostri clienti e settori strategici come l’alimentare e la gdo; questa iniziativa a sostegno di coloro che in questo momento vivono condizioni di grande difficolta, si inserisce nell’ambito delle politiche di responsabilità sociale che è un valore condiviso tra Azienda e dipendenti”.