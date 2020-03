I donatori di sangue devolvono oltre 13mila euro a 17 associazioni

Advs Fidas Ravenna, l’associazione di donatori di sangue dell’ospedale, anche quest’anno ha voluto promuovere la donazione di sangue attraverso un aiuto concreto ad alcune associazioni del ravennate. In particolare ha messo a disposizione la somma complessiva di 13.500 euro per 17 associazioni che si sono aggiudicate l’annuale bando di sponsorizzazioni. Sabato 29 febbraio presso la sede di Advs sono stati consegnati i contributi ai responsabili delle diverse associazioni.

“I contributi sono stati erogati nella forma di sponsorizzazioni, per sostenere progetti di particolare rilevanza sociale, solidale o umanitaria – spiega Flavio Vichi, responsabile della comunicazione di Advs Ravenna – La nostra associazione ha preferito già da anni investire una somma in una pubblicità “costruttiva”, piuttosto che in una mera campagna di tipo commerciale. In questo modo riusciamo a compiere la nostra mission di promozione della donazione di sangue fra i cittadini e anche fra i più giovani, che frequentano tutto il mondo associazionistico ravennate. E lo facciamo nel modo più bello, aiutando fattivamente queste realtà”.

Le associazioni che hanno ottenuto la sponsorizzazione sono Asd Aquae Sport Center, Associazione Storica “I mercenari della guaita”, Atletica Mameli, Caveja, Centro Velico Punta Marina, Circolo Ippico Ravennate, Club “I Donatori con la valigia”, Consorzio Ciclistico Pedale Azzurro, Cral “E. Mattei” Cicloturismo, Gruppo Folk Italiano “Alla Casadei”, G.S. Lamone, Il Sorriso di Gio, Judo Club, Polisportiva Rapid, Quadrifoglio, Scuderia del Borgo, Taekwondo I Leoni di Ravenna.