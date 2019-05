I fiumi in piena trascinano 250 tonnellate di tronchi sulle spiagge

Verranno riaperti giovedì tutti i varchi a mare che erano stati chiusi precauzionalmente durante l’emergenza meteo di lunedì. Attualmente non sono in corso allerte meteo per stato del mare o per mareggiate e per il fine settimana non sono previsti eventi meteorologici estremi. Non si esclude tuttavia la possibilità che, in caso di eventi di entità superiore a quella attualmente prevista, i varchi debbano essere nuovamente richiusi.

Inoltre, a seguito dell’ondata di maltempo dei giorni 12, 13 e 14 maggio durante i quali si sono registrati livelli record di piena dei fiumi del territorio, si è riversata lungo il litorale una notevole quantità di materiale, in modo particolare tronchi e rami di alberi trasportati lungo tutti i fiumi presenti sul territorio comunale. Il gestore della raccolta dei rifiuti Hera, in accordo con il Comune, si è già attivato per la rimozione del materiale, quantificato al momento in oltre 250 tonnellate. Il piano di lavoro, con la collaborazione di tutti i soggetti interessati, consentirà la fruizione completa della spiaggia nel più breve tempo possibile e darà i suoi primi effetti già per il weekend.