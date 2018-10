I "gemelli" di Chichester in visita al Mar e ai monumenti Unesco

E’ stata ricevuta giovedì mattina in municipio dall’assessore alle Politiche europee Ouidad Bakkali una delegazione dell’associazione "Friends of Ravenna”, guidata dalla presidente Liz Turner, proveniente da Chichester, città inglese gemellata con Ravenna da oltre vent’anni, in visita fino a domenica 21 ottobre. L'associazione ravennate "Amici di Chichester", la cui presidente è Livia Caprara, ha organizzato, in collaborazione con il Comune, una serie di attività per rafforzare il legame di amicizia e collaborazione.

In particolare gli amici inglesi saranno presenti in alcuni istituti superiori della città per dare vita ad alcune conversazioni per far conoscere Chichester agli studenti e favorire uno scambio futuro tra i giovani italiani e quelli inglesi. Nel pomeriggio di giovedì è prevista la visita guidata al Giardino Chichester che si trova fra via della Lirica e via del Rigoletto a cui sarà presente l’assessore Bakkali. Venerdì è in programma la visita alla mostra allestita al Mar "?War is over" e ai monumenti Unesco di Ravenna.