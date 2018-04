I 'gemelli' di Speyer in visita a Ravenna: e nel 2019 'Nozze di perla'

Il vicesindaco Eugenio Fusignani ha ricevuto in municipio la delegazione, composta da 50 persone, proveniente da Speyer e in visita a Ravenna. Eugenio Fusignani ha accolto la delegazione a nome dell’amministrazione comunale con parole di benvenuto e di viva cordialità. “Sono felice – ha detto il vicesindaco – di ricevere e salutare i nostri amici di Speyer e orgoglioso della longevità di questo gemellaggio a cui attribuisco un’importanza che si ispira ai grandi valori dell’unità europea e fa sì che non ci siano solo cittadini di Speyer e cittadini di Ravenna ma anche e soprattutto cittadini europei”.

All’incontro erano presenti le presidenti dell’associazione "Amici di Ravenna", Barbara Mattes, e dell'associazione di Ravenna "Amici di Speyer", Alessandra Aita. Gli scambi di visite sono occasioni importanti che consentono di rinsaldare sempre di più i legami tra le due città che si apprestano a festeggiare, nel 2019, i trent’anni del gemellaggio. Il Circolo “Amici di Speyer” di Ravenna si occupa dell’organizzazione e dell’intrattenimento degli ospiti, consentendo una visita guidata della città e dei dintorni. Quest’anno la visita della delegazione tedesca si protrarrà fino a domenica 8 aprile.