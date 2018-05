I genitori creano un orto e sistemano i giochi nel giardino della scuola

In occasione della recita di fine anno scolastico della scuola dell’infanzia “Il grillo parlante” di Barbiano, i rappresentanti dei genitori hanno presentato la risistemazione del giardino, realizzata nell’ambito del progetto di riqualificazione del verde urbano “Il verde ci dona”.

“Abbiamo piantato cinque piante di uva - racconta Sissy Valeck, rappresentante dei genitori - per far provare la gioia della vendemmia ai bambini a settembre. Abbiamo creato un piccolo orto di aromi, fragole e pomodori per far sì che i bimbi possano provare le gioie dal veder crescere i frutti e abbiamo piantato alcuni fiori per abbellire il giardino”. Una squadra di genitori ha levigato e impregnato i giochi di legno esistenti e riverniciato una giostrina, montato due porte da calcio e fatto giardinaggio e pulizia dei giochi. Sempre i genitori hanno acquistato due nuovi giochi, mentre l’Amministrazione comunale si è fatta carico dell’installazione.

“Siamo molto soddisfatti - conclude Sissy - desidero ringraziare i rappresentanti degli anni precedenti, tutti i genitori che hanno fatto parte della squadra, l’associazione ‘Amici per gli altri’ che in occasione del Natale ci hanno fatto una lauta donazione, la dirigente scolastica Angela Graziani, le maestre Barbara, Cecilia, Maria Domenica e Giovanna, Elena Salvucci del progetto ‘Il verde ci dona’. Per l’Amministrazione comunale il sindaco Luca Piovaccari, l’assessora Barbara Nannini, Rodolfo Gaudenzi dell’Ufficio Lavori pubblici, la funzionaria Michela Fanelli”.

“Ringrazio a nome di tutta l’Amministrazione comunale i genitori che hanno aderito con tanto entusiasmo al progetto ‘Il verde ci dona’, dedicato al miglioramento del decoro urbano - ha dichiarato il sindaco Luca Piovaccari -. Grazie a questo impegno è stato possibile migliorare le dotazioni della scuola materna, a vantaggio dei bimbi che la frequentano. Mi auguro che questo esempio di cittadinanza attiva possa continuare nel tempo e diffondersi sempre di più”.