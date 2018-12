I giocatori della "vecchia" Robur si ritrovano a cena tra ricordi ed emozioni

Venerdì sera in un locale della città si sono ritrovati diversi ex giocatori della "Vecchia" Robur degli anni '60/'70, squadra che sotto la regia del presidente Benedetti si era ricostituita dalle ceneri di quella formazione che fece la storia del volley nazionale negli anni '40 e '50. Davanti alla tavola imbandita, impegnati nel racconto di aneddoti e ricordi vari, si sono visti atleti che hanno calcato i parquet anche della massima serie come Brusi, Galan e Guerrini, più tanti altri. Presente anche il mitico allenatore Pino Farinelli, che tanto ha dato alla società di via Guidarelli e non solo. Assente per indisposizione lo storico secondo "Fred" Palmucci.