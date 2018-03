I giovani studenti realizzano un 'Inferno mosaico'

Proseguono i laboratori di mosaico nelle scuole con i maestri del Dis-Ordine. Martedì è stata la volta dei bimbi della classe 1B della Scuola Primaria G.Garibaldi - IC Darsena di Ravenna assieme alle loromaestre Carlotta Dragoni e Elisa Penazzi. Da tempo i giovanissimi artisti stavano preparando questo appuntamento attraverso un lavoro accurato svolto in classe con le maestre sulla Divina Commedia. Tra tutti i disegni realizzati ne è stato scelto uno raffigurante l’inferno, poi elaborato da tutta la classe in dimensione reale e per la realizzazione in mosaico.