I 'Labrador finanzieri' sorprendono gli studenti con la droga fuori da scuola

Proseguono i controlli relativi a “Scuole sicure", il progetto predisposto dal Ministro dell’Interno e coordinato dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale per il contrasto allo spaccio e al consumo delle sostanze stupefacenti in ambito scolastico. Su disposizione del Questore di Ravenna Rosario Eugenio Russo, nelle giornate del 7 e del 20 dicembre gli agenti della Polizia di Stato, della Polizia Municipale e due unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza di Ravenna hanno effettuato una serie di controlli che hanno interessato diversi istituti scolastici di Ravenna e Faenza. Nel corso dell’attività Bac e Lucky, i labrador antidroga delle Fiamme Gialle, hanno individuato 0,9 e 0,4 grammi di marijuana, trovati in possesso di due ragazzi. I giovani sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti e la droga è stata sequestrata.